Джамал Мозли продолжал повторять «17 потерь – 29 очков» на послематчевой пресс-конференции, независимо от того, какой вопрос ему задавали
Джамал Мозли четко дал понять, что потери «убили» «Орландо».
Сегодня «Орландо» уступил «Бостону» в близком матче, судьбу которого определило дальнее попадание форварда «Селтикс» Джордана Уолша.
После игры главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли в ответ на каждый вопрос журналистов упоминал 17 потерь команды и 29 очков, которые соперник набрал после них.
«Чтобы наладить атаку, нужно лучше обращаться с мячом. 17 потерь – 29 очков. В таких играх побеждают нечасто», – сказал Мозли.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
