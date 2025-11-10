Джамал Мозли продолжал повторять «17 потерь – 29 очков» на послематчевой пресс-конференции, независимо от того, какой вопрос ему задавали

Джамал Мозли четко дал понять, что потери «убили» «Орландо».

Сегодня «Орландо » уступил «Бостону » в близком матче, судьбу которого определило дальнее попадание форварда «Селтикс» Джордана Уолша.

После игры главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли в ответ на каждый вопрос журналистов упоминал 17 потерь команды и 29 очков, которые соперник набрал после них.

«Чтобы наладить атаку, нужно лучше обращаться с мячом. 17 потерь – 29 очков. В таких играх побеждают нечасто», – сказал Мозли.