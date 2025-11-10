  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Мозли продолжал повторять «17 потерь – 29 очков» на послематчевой пресс-конференции, независимо от того, какой вопрос ему задавали
4

Джамал Мозли продолжал повторять «17 потерь – 29 очков» на послематчевой пресс-конференции, независимо от того, какой вопрос ему задавали

Джамал Мозли четко дал понять, что потери «убили» «Орландо».

Сегодня «Орландо» уступил «Бостону» в близком матче, судьбу которого определило дальнее попадание форварда «Селтикс» Джордана Уолша.

После игры главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли в ответ на каждый вопрос журналистов упоминал 17 потерь команды и 29 очков, которые соперник набрал после них.

«Чтобы наладить атаку, нужно лучше обращаться с мячом. 17 потерь – 29 очков. В таких играх побеждают нечасто», – сказал Мозли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джамала Мозли
logoОрландо
logoБостон
logoНБА
logoДжамал Мозли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Уолш исполнил ключевой 3-очковый в матче с «Орландо»
сегодня, 05:46Видео
Джейлен Браун о 2 очках в 4-й четверти матча с «Орландо»: «Судьи дали понять свою позицию. Я буду держать рот на замке»
вчера, 06:09
Десмонд Бэйн повалил Оньеку Оконгву на паркет, бросил в него мяч и был удален в матче с «Хоукс»
5 ноября, 04:25Видео
Главные новости
«Даллас» не заинтересован в обмене Дэниэла Гэффорда
2 минуты назад
Марк Кьюбан: «Я баллотируюсь на пост президента США, только если Дональд Трамп попытается пойти на третий срок»
21 минуту назад
Кармело Энтони отказался от перехода в «Хьюстон» к Джеймсу Хардену и Дуйату Ховарду, потому что не хотел играть с Джереми Лином (Патрик Беверли)
43 минуты назад
Майкл Купер: «Лейкерс» станут чемпионами в этом сезоне»
сегодня, 07:33
Никола Йокич: «Я спокойный сам по себе, это помогает избегать давления. Баскетбол – всего лишь игра»
сегодня, 07:18
Марк Стейн о возможном увольнении Харрисона: «Это не решит все проблемы «Далласа»
сегодня, 07:07
НБА. 37 очков Янниса Адетокумбо не хватило «Милуоки» для победы над «Хьюстоном», 26 очков и 11 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
сегодня, 07:00
Эл Хорфорд о 4 трехочковых в матче с «Индианой»: «Джимми сразу же дал понять, что будет искать меня передачами»
сегодня, 06:55
Маркус Сассер пропустит еще как минимум 4 недели из-за проблем с бедром
сегодня, 06:38
Стив Керр: «Я вижу, какой командой «Голден Стэйт» станет. Но у нас пока еще нет собственной идентичности»
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» победил «Студентски центар», «Цедевита Олимпия» разгромила «Вену»
вчера, 20:47
ACB. «Ховентуд» уступил «Реалу», «Бильбао» уверенно обыграл «Сарагосу» и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Сен-Кантен», «Париж» разгромил «Лимож»
вчера, 20:22
Чемпионат Италии. «Брешия» разгромила «Триест», «Виртус» одержал победу над «Реджо-Эмилией» и другие результаты
вчера, 19:53
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
вчера, 19:49
Кеннет Фарид официально стал игроком «Панатинаикоса»
вчера, 18:09
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
вчера, 17:46
Михал Соколовски продолжит карьеру в «Каршияке»
вчера, 16:51
Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»
вчера, 16:39
Сергей Козин после победы над МБА-МАИ: «Такие матчи забираются только на характере. Парни собрались, сыграли за себя и за того парня»
вчера, 15:57