Кейд Каннингем забил постер-данк через Андре Драммонда, Тайриз Макси ответил данком через Каннингема

Кейд Каннингем и Тайриз Макси обменялись яркими моментами.

В близкой концовке матча между «Филадельфией» и «Детройтом » защитник «Пистонс» Кейд Каннингем и защитник «Сиксерс» Тайриз Макси обменялись хайлайтами.

Каннингем прошел под кольцо и не заметил сопротивления центрового «Филадельфии» Андре Драммонда , забив сверху. В одном из последующих владений Макси убежал в быстрый отрыв, и Каннингем не смог помешать ему сделать данк.

По итогам встречи защитник «Сиксерс» записал на свой счет 33 очка и 7 передач, защитник «Пистонс» – 26 очков и 11 передач.

«Детройт» одержал верх – 111:108.