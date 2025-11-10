Кейд Каннингем забил постер-данк через Андре Драммонда, Тайриз Макси ответил данком через Каннингема
Кейд Каннингем и Тайриз Макси обменялись яркими моментами.
В близкой концовке матча между «Филадельфией» и «Детройтом» защитник «Пистонс» Кейд Каннингем и защитник «Сиксерс» Тайриз Макси обменялись хайлайтами.
Каннингем прошел под кольцо и не заметил сопротивления центрового «Филадельфии» Андре Драммонда, забив сверху. В одном из последующих владений Макси убежал в быстрый отрыв, и Каннингем не смог помешать ему сделать данк.
По итогам встречи защитник «Сиксерс» записал на свой счет 33 очка и 7 передач, защитник «Пистонс» – 26 очков и 11 передач.
«Детройт» одержал верх – 111:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
