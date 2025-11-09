Василий Карасев после поражения от «Пари НН»: «Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие»

Тренер МБА-МАИ раскритиковал оборону команды после поражения от «Пари НН».

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев прокомментировал поражения от «Пари НН» (84:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и заявил о необходимости срочно исправлять ошибки в защите.

«Я поздравляю «Пари НН» с победой, команда показала характер и в очень усеченном составе смогла биться до последнего, вела всю игру и заслуженно победила. Как это ни обидно, многие игроки пытаются что-то доказать через нападение, но при этом у нас просто отвратительнейшая защита.

Есть те, кто выходит, и через кого сразу пробивают нашу оборону. Фактически, мы не можем их использовать на площадке. Даже с плохим процентом трехочковых, с промахами со штрафных, мы набрали 84 очка. Но в защите – полное безобразие. Будем работать над этим», – сказал Карасев на послематчевой пресс-конференции.