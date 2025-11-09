  • Спортс
  • «Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)
«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)

«Барселона» может уволить главного тренера в ближайшее время.

«Барселона» готовит увольнение главного тренера Жоана Пеньярройи, об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани. По его информации, первым кандидатом на замену Пеньярройи является Хавьер Паскуаль.

Как сообщается, Паскуаль уже озвучил клубу несколько условий по усилению состава, однако окончательное решение по его назначению еще не принято.

В текущем сезоне Евролиги «Барселона» идет на 9-м месте с результатом 5-4 и находится в зоне плей-ин. В чемпионате Испании команда проиграла последние два матча и расположилась на 11-м месте с результатом 2-4.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
