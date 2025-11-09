«Барселона» намерена уволить Жоана Пеньярройю. Главный кандидат на замену – Хавьер Паскуаль (Маттео Андреани)

«Барселона» может уволить главного тренера в ближайшее время.

«Барселона » готовит увольнение главного тренера Жоана Пеньярройи, об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани. По его информации, первым кандидатом на замену Пеньярройи является Хавьер Паскуаль .

Как сообщается, Паскуаль уже озвучил клубу несколько условий по усилению состава, однако окончательное решение по его назначению еще не принято.

В текущем сезоне Евролиги «Барселона » идет на 9-м месте с результатом 5-4 и находится в зоне плей-ин. В чемпионате Испании команда проиграла последние два матча и расположилась на 11-м месте с результатом 2-4.