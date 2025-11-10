Кармело Энтони отказался от перехода в «Хьюстон» к Джеймсу Хардену и Дуйату Ховарду, потому что не хотел играть с Джереми Лином (Патрик Беверли)

В 2014 году Кармело Энтони отказался от варианта с «Рокетс» из-за Джереми Лина.

Бывший игрок «Хьюстона » Патрик Беверли заявил, что в 2014 году Кармело Энтони рассматривал вариант с переходом в «Рокетс», но отказался от него из-за присутствия в команде Джереми Лина .

«Когда Мело стал свободным агентом и начал вести переговоры, он посетил кучу команд. Одной из них был «Хьюстон». У нас был Джеймс Харден , Дуайт Ховард , и появился шанс заполучить Мело.

Мело приезжает и говорит: «Я бы перешел к вам, но с номером «7» я играть не буду».

Номер «7» – это Джереми Лин», – рассказал Беверли.

Затем он добавил, что Кармело Энтони не хотел участвовать в очередном «Линсэнити». Энтони играл с Джереми Лином в «Нью-Йорке» в сезоне-2011/12. В то время Лин выдал впечатляющую серию игр, от которой баскетбольный мир сходил с ума. По словам Беверли, Энтони был зол, потому что «Никс» рассматривали возможность обмена суперзвезды, чтобы отдать «ключи от команды» Лину.