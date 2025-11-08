  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Летом без перерыва работал по плану». У Джейлена Дюрена 5-й дабл-дабл в сезоне – 30 очков и 11 подборов
0

«Летом без перерыва работал по плану». У Джейлена Дюрена 5-й дабл-дабл в сезоне – 30 очков и 11 подборов

Джейлен Дюрен показывает ощутимый прогресс.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен набирает 19,2 очка, 11,3 подбора и 1,2 блок-шота за 26,8 минуты в среднем в этом чемпионате.

В прошлом туре Дюрен набрал 22+22, в последней игре с «Бруклином» на его счету 30 очков (11 из 14 с игры, 8 из 8 с линии), 11 подборов и 3 перехвата.

«Мы сформировали план на лето специально для него, и он максимально вложился в подготовку. Без устали работал над своей игрой. У него всегда был талант. Но теперь к нему приходит уверенность, он видит, на что способен в противостояниях с другими парнями.

Хорошо заметно, насколько более агрессивно он действует с мячом в руках. В прошлом году он готовился к выходу на этот уровень. Мы хотели, чтобы он чаще участвовал в атаках. Созидал, давил на оборону соперника. Именно этим он и занимается. Но все сводится к его подготовке», – рассказал главный тренер Джей Би Бикерстафф.

«Он доминирует. Больше не топчется на месте. Атакует в каждой игре. Трудно переоценить его подход в последних матчах. И у него безусловно хватает навыков, чтобы подкрепить свои решения. Просто здорово», – поделился разыгрывающий Кейд Каннингем.

«Детройт» победил в 5 матчах подряд и возглавляет Восточную конференцию – 7-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Detroit Free Press
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoДжей Би Бикерстафф
logoДжейлен Дюрен
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Дюрен набрал 22 очка и 22 подбора в игре с «Джаз»
6 ноября, 05:32Видео
Дабл-дабл Кейда Каннингема (31+10) помог «Детройту» справиться с «Ютой»
6 ноября, 05:30Видео
Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
2 ноября, 07:11Видео
Главные новости
«Локомотив-Кубань» подозревает Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и уклонении от обязательств перед клубом
23 минуты назад
Айзейя Хартенштайн: «Все идет под откос, когда команды начинают зацикливаться на защите титула»
39 минут назад
Донован Митчелл и Тайриз Макси – лучшие, задняя линия «Бостона» – худшая по сочетанию трехочковых попыток и точности из-за дуги
49 минут назадФото
НБА. «Атланта» примет «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Индианой» и другие матчи
сегодня, 16:31
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подтвердил подписание 2-месячного контракта с Кеннетом Фаридом
сегодня, 16:20
Чарльз Ли: «У Ламело Болла импинджмент-синдром голеностопа, рады, что он смог немного поработать на паркете»
сегодня, 16:08
«Хотели посмотреть на других». Кэм Уитмор продолжает терять игровое время в «Вашингтоне»
сегодня, 15:40
Стив Керр: «Молодежи трудно переломить ход матча, когда все не складывается. Но нужно продолжать сражаться»
сегодня, 15:24
«Даллас» может провести матч против «Уизардс» без Дэвиса, Лайвли и Гэффорда
сегодня, 15:10
«Партизан» официально расстался с Иффе Лундбергом
сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 16:26
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 16:26
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 16:26
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 16:26
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 16:26
Андреас Пистиолис о 8-й победе подряд: «Совершать такое число потерь – ниже нашего уровня»
сегодня, 14:41
Миленко Богичевич о поражении от ЦСКА: «Показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть»
сегодня, 14:35
Урош Трифунович, скорее всего, перейдет из «Маккаби» в «Тюрк Телеком»
сегодня, 14:23
Владислав Коновалов о 10-м поражении «Самары»: «Обидные промахи не позволили нам зацепиться за концовку. Сами потерялись»
сегодня, 13:59
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
сегодня, 13:51