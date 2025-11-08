«Летом без перерыва работал по плану». У Джейлена Дюрена 5-й дабл-дабл в сезоне – 30 очков и 11 подборов

Джейлен Дюрен показывает ощутимый прогресс.

Центровой «Детройта » Джейлен Дюрен набирает 19,2 очка, 11,3 подбора и 1,2 блок-шота за 26,8 минуты в среднем в этом чемпионате.

В прошлом туре Дюрен набрал 22+22, в последней игре с «Бруклином» на его счету 30 очков (11 из 14 с игры, 8 из 8 с линии), 11 подборов и 3 перехвата.

«Мы сформировали план на лето специально для него, и он максимально вложился в подготовку. Без устали работал над своей игрой. У него всегда был талант. Но теперь к нему приходит уверенность, он видит, на что способен в противостояниях с другими парнями.

Хорошо заметно, насколько более агрессивно он действует с мячом в руках. В прошлом году он готовился к выходу на этот уровень. Мы хотели, чтобы он чаще участвовал в атаках. Созидал, давил на оборону соперника. Именно этим он и занимается. Но все сводится к его подготовке», – рассказал главный тренер Джей Би Бикерстафф .

«Он доминирует. Больше не топчется на месте. Атакует в каждой игре. Трудно переоценить его подход в последних матчах. И у него безусловно хватает навыков, чтобы подкрепить свои решения. Просто здорово», – поделился разыгрывающий Кейд Каннингем .

«Детройт» победил в 5 матчах подряд и возглавляет Восточную конференцию – 7-2.