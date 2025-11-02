Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»

Лидер «Пистонс» помог команде обыграть «Мэверикс» (122:110).

За 37 минут на площадке арены в Мехико (Мексика) Кейд Каннингем повторил рекорд карьеры по количеству результативных передач – 18.

Также на счету защитника 21 очко (7 из 16 с игры, 2 из 4 трехочковых, 5 из 8 штрафных), 6 подборов и 3 перехвата.

«Даллас » лидировал после трех четвертей (93:87), но в заключительной 12-минутке «Детройт » обыграл соперника со счетом 35:17.