Видео
0

Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»

Лидер «Пистонс» помог команде обыграть «Мэверикс» (122:110).

За 37 минут на площадке арены в Мехико (Мексика) Кейд Каннингем повторил рекорд карьеры по количеству результативных передач – 18.

Также на счету защитника 21 очко (7 из 16 с игры, 2 из 4 трехочковых, 5 из 8 штрафных), 6 подборов и 3 перехвата.

«Даллас» лидировал после трех четвертей (93:87), но в заключительной 12-минутке «Детройт» обыграл соперника со счетом 35:17.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoДетройт
logoДаллас
logoБаскетбол - видео
logoКейд Каннингем
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Дюрен набрал рекордные для себя 33 очка плюс 10 подборов, «Детройт» справился с «Далласом»
сегодня, 06:04Видео
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
29 октября, 15:10
Малик Бизли: «Репутация разрушена, и не представляю уровня угроз, если проведу еще хоть одну плохую игру в карьере»
29 октября, 08:18
Главные новости
Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»
4 минуты назад
На спине Джейлена Грина появилась татуировка с его подругой Драей Мишель, которая старше баскетболиста на 17 лет
17 минут назадВидео
Болельщики в Бурсе выбежали на площадку после сирены, чтобы разобраться с Малакаем Флинном
34 минуты назадВидео
«Майами» отправил Влада Голдина в команду G-лиги
38 минут назад
Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой
сегодня, 06:23Видео
Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке
сегодня, 06:07Видео
Джейлен Дюрен набрал рекордные для себя 33 очка плюс 10 подборов, «Детройт» справился с «Далласом»
сегодня, 06:04Видео
Джейсон Кидд намекнул, что Кайри Ирвинг может вернуться после травмы до конца 2025 года
сегодня, 05:49
НБА. 31 очко Несмита помогло «Индиане» одолеть «Голден Стэйт», «Сакраменто» справился с «Милуоки» благодаря Лавину (31), Дерозану (29), и Сабонису (24+13) и другие результаты
сегодня, 05:32
Расселл Уэстбрук остановил Янниса Адетокумбо под кольцом, повиснув на нем
сегодня, 05:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
вчера, 12:30
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Ле-Ману», «Виллербан» уступил «Элан Шалону» и другие результаты
вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Тренто» уступил «Виртусу», «Тревизо» не справился с «Триестом»
вчера, 21:28
Чемпионат Греции. «Перистери» обыграл АЕК, «Арис» уступил ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:39
Адриатическая лига. «Будучность» справилась с «Задаром», «Клуж» обыграл «Игокеа»
вчера, 20:30
Джеремайя Мартин пока далек от возвращения в состав «Локомотива-Кубань»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» обыграл «Галатасарай», «Меркезефенди» уступил «Бешикташу»
вчера, 18:28
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
вчера, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
вчера, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
31 октября, 20:45