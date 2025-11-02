Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
Лидер «Пистонс» помог команде обыграть «Мэверикс» (122:110).
За 37 минут на площадке арены в Мехико (Мексика) Кейд Каннингем повторил рекорд карьеры по количеству результативных передач – 18.
Также на счету защитника 21 очко (7 из 16 с игры, 2 из 4 трехочковых, 5 из 8 штрафных), 6 подборов и 3 перехвата.
«Даллас» лидировал после трех четвертей (93:87), но в заключительной 12-минутке «Детройт» обыграл соперника со счетом 35:17.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости