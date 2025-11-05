0

Паулюс Мотеюнас: «НБА только навредит европейскому баскетболу»

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас рассказал о текущих переговорах с НБА по созданию новой лиги в Европе и выразил обеспокоенность тем, как это может сказаться на европейском баскетболе.

«Мы лучше, чем когда-либо. Доход Евролиги за последние два сезона вырос на 45%. У нас новые спонсоры, телевизионная аудитория за пять лет увеличилась на 30%, а в прошлом сезоне на игры пришло более трех миллионов болельщиков – рекорд для соревнования. Все идет отлично. С точки зрения спорта, расширение до 20 команд было большим шагом. Любая команда может обыграть любую. Нет непобедимых. Мы хотим сохранить эту конкурентоспособность.

Мы продолжаем общаться с НБА и будем поддерживать диалог. Но с нашей стороны много разочарования: какие бы предложения мы ни выдвигали, они, похоже, не готовы делать реальные шаги. Хотя я говорю, что переговоры идут, прогресса почти нет – они просто следуют своему плану. НБА заявляет о запуске собственной лиги и уже обсуждает города и команды… С нашей точки зрения, это неправильный путь.

В том виде, в каком они это представляют, это плохие новости. Нет необходимости в дополнительной лиге – у нас уже есть четыре, эта стала бы пятой. При правильном подходе они могли бы помочь. Но если все продолжится так же, НБА только навредит европейскому баскетболу», – заявил Мотеюнас.

«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги

