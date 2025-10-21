«Наша цель – запуск в ближайшие два года». Заместитель комиссионера НБА раскрыл детали европейского проекта лиги

НБА планирует запустить собственную европейскую лигу в ближайшие два года.

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум, выступая перед международными СМИ по случаю старта нового сезона, подробно рассказал о планах лиги по созданию Лиги Европы под эгидой НБА в сотрудничестве с ФИБА.

«На первом этапе наш план включает Испанию, Великобританию, Францию, Италию, Германию, возможно, Турцию и Грецию. Но в экосистеме будут и свободные места, так что на начальном этапе команды смогут квалифицироваться в лигу.

Основной нашей мотивацией является не коммерческая выгода. Баскетбол – второй по популярности вид спорта в Европе, и вы видите, что в Евролиге нет постоянных франшиз в Великобритании, Париже, Риме или Берлине. Лига не открыта для всех клубов Европы, а мы хотим наилучшим образом обслуживать всех болельщиков.

Найдя правильных партнеров, они будут инвестировать больше денег в спорт, и не только в лигу, но и в академии, арены, что принесет больше ресурсов для развития баскетбола.

Наша цель – запуститься в ближайшие два года. У нас уже были переговоры с местными заинтересованными сторонами, и сейчас мы делаем следующий шаг», – заявил Марк Тейтум.