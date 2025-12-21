  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»
0

Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»

Стив Керр поделился своими методами общения с игроками на фоне слухов об обмене.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал слухи о возможном обмене форварда Джонатана Куминги, подчеркнув сложность таких ситуаций для игроков, которые обжились в клубе и городе.

«Понимаете, все хотят честности. игроки не хотят, чтобы им льстили, а хотят знать правду. Но доносить такие новости нужно с определенной долей эмпатии.

Это непростая ситуация. У него дома две маленькие дочки, он провел здесь пять лет. Год назад в точно таком же положении был Уиггс [Эндрю Уиггинс] – и как раз перед дедлайном обменов у него должен был родиться третий ребенок, а его имя уже фигурировало в слухах об обмене.

Мы сталкиваемся с этим каждый год: всегда есть один‑два игрока, вокруг которых концентрируются разговоры об обмене. Я всегда стараюсь поговорить с ребятами о бизнес‑стороне НБА – объяснить, как это работает. Мало кто из игроков в истории лиги провел карьеру в одном клубе.

Это часть сделки, на которую ты подписываешься, когда приходишь в НБА. Но от этого не становится легче, когда чувствуешь, что тебя отправляют в другой клуб – приходится собирать семью и переезжать. Это тяжело. И я считаю важным признавать это перед игроками, стараться понять эту сторону бизнеса», – сказал Керр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети Х
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoЭндрю Уиггинс
logoСтив Керр
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Диллон Брукс бьет Стефа по животу и его не удаляют. Через пару дней Дрэймонду дают пару технарей за разговоры»
сегодня, 07:04
Билл Симмонс: «Никакой обмен не решит проблемы «Голден Стэйт». Даже Яннис»
сегодня, 05:32
Джимми Батлер бросил мячом в Диллона Брукса, форвард «Финикса» требовал техническое замечание для соперника
сегодня, 04:44Видео
Главные новости
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
31 минуту назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 14:11Live
Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
сегодня, 14:08Фото
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
сегодня, 12:39Видео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды
сегодня, 11:23
Победный бросок Десмонда Бэйна и трехочковый с фолом от Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встречается с «Тюрк Телеком» и другие матчи
17 минут назадLive
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
28 минут назад
ACB. «Барселона» выиграла у «Ховентуда» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
52 минуты назад
Андреас Пистиолис о разгромной победе над МБА-МАИ: «Для меня важнее, что мы не дали сопернику набрать 60 очков»
54 минуты назад
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» принимает «Марусси»
сегодня, 14:16Live
Чемпионат Франции. «Монако» играет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
сегодня, 14:15Live
Василий Карасев: «С такими командами, как ЦСКА, необходимо защищаться все 40 минут»
сегодня, 13:40
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 10:06
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 08:56
Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»
сегодня, 11:56Фото