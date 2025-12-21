Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»

Стив Керр поделился своими методами общения с игроками на фоне слухов об обмене.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр прокомментировал слухи о возможном обмене форварда Джонатана Куминги , подчеркнув сложность таких ситуаций для игроков, которые обжились в клубе и городе.

«Понимаете, все хотят честности. игроки не хотят, чтобы им льстили, а хотят знать правду. Но доносить такие новости нужно с определенной долей эмпатии.

Это непростая ситуация. У него дома две маленькие дочки, он провел здесь пять лет. Год назад в точно таком же положении был Уиггс [Эндрю Уиггинс ] – и как раз перед дедлайном обменов у него должен был родиться третий ребенок, а его имя уже фигурировало в слухах об обмене.

Мы сталкиваемся с этим каждый год: всегда есть один‑два игрока, вокруг которых концентрируются разговоры об обмене. Я всегда стараюсь поговорить с ребятами о бизнес‑стороне НБА – объяснить, как это работает. Мало кто из игроков в истории лиги провел карьеру в одном клубе.

Это часть сделки, на которую ты подписываешься, когда приходишь в НБА . Но от этого не становится легче, когда чувствуешь, что тебя отправляют в другой клуб – приходится собирать семью и переезжать. Это тяжело. И я считаю важным признавать это перед игроками, стараться понять эту сторону бизнеса», – сказал Керр.