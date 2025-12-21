  • Спортс
  • Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»
Хосеп Искьердо о конфликте между Обрадовичем и игроками «Партизана»: «У новых поколений другие моральные принципы и отношение к работе»

Ассистент Обрадовича прояснил обстоятельства его ухода из «Партизана».

Хосеп Мария Искьердо, ассистент Желько Обрадовича на протяжении многих лет, в подкасте «3Cat» подробно рассказал о внутреннем кризисе в «Партизане», который привел к отставке легендарного специалиста.

«Это был тупик. Единственный способ прекратить страдания – потому что другого выхода не было. Фактически за месяц до отставки он уже сказал мне: если ситуация не улучшится, мы покинем клуб. Он хотел, чтобы у нового тренера было время на подготовку команды в окно ФИБА – именно в этот период Желько и ушел.

Нужно признать: у новых поколений – иные ценности, этические и моральные принципы, а также отношение к работе и усилиям по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Ситуация дошла до точки, когда переговоры стали невозможны – выхода просто не было.

Были два варианта: либо избавиться от большого числа игроков (чего Желько не хотел – он не желал тратить деньги клуба), либо уйти нам. Он хотел, чтобы кто‑то другой, с большей энергией, смог переломить ситуацию.

Проблема была не столько в том, американцы они или нет, сколько в том, что это игроки, которые не знали, что такое «Партизан», кто такой Желько Обрадович, что такое Евролига, что такое Европа, Сербия или Белград. Независимо от национальности, проблема была в отсутствии понимания того, где они находятся.

Это касалось не одного‑двух игроков – была группа, которая не соглашалась с методами руководства Желько или не одобряла их, и они ясно это демонстрировали», – поделился Искьердо.

Желько Обрадович: «Ситуация в «Партизане» ненормальная, главная ответственность лежит на президенте – Остое Мияйловиче»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст «3Cat»
logoПартизан
logoАдриатическая лига
Желимир Обрадович
logoЕвролига
