«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения

Арбитры пропустили нарушение правил, хотя «Финикс» хотел, чтобы его зафиксировали.

В концовке матча между «Голден Стэйт» и «Финиксом » произошел странный момент: «Санс» намеренно фолили на защитнике «Уорриорс» Стефене Карри при «-1», чтобы поставить его на линию штрафных и выиграть время для ответной атаки, но свисток арбитров промолчал. В итоге Карри просто набрал 2 очка, оставив противнику 5,7 секунды на ответ.

В последней атаке матча защитник Девин Букер смазал трехочковый, который мог перевести встречу в овертайм, и «Голден Стэйт » победил – 119:116.