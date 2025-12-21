«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
Арбитры пропустили нарушение правил, хотя «Финикс» хотел, чтобы его зафиксировали.
В концовке матча между «Голден Стэйт» и «Финиксом» произошел странный момент: «Санс» намеренно фолили на защитнике «Уорриорс» Стефене Карри при «-1», чтобы поставить его на линию штрафных и выиграть время для ответной атаки, но свисток арбитров промолчал. В итоге Карри просто набрал 2 очка, оставив противнику 5,7 секунды на ответ.
В последней атаке матча защитник Девин Букер смазал трехочковый, который мог перевести встречу в овертайм, и «Голден Стэйт» победил – 119:116.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Warriors on NBCS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости