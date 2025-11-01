  • Спортс
  Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»

Офер Яннай готовится к изменениям в европейском баскетболе.

«Хапоэль Тель-Авив» дебютировал в Евролиге в этом сезоне. Пока клуб идет с результатом 6-2 и делит первое место с «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой».

«Сказал тренерам, что мы должны ориентироваться на 26 побед, чтобы попасть в шестерку и избежать плей-ин. Мне сказали, что это невозможно. Максимум – 20. Но я стою на своем. У нас талантливый состав, опытный персонал.

НБА приходит в Европу. Думаю, что израильским и сербским клубам надо создать коалицию, Евролига плохо к нам относится. У нас страстные болельщики, которые помогают развитию баскетбола, большие клубы. Это стоит обсудить.

Уже поговорил с «Црвеной Звездой» в Дубае. Надо готовиться к будущему, требовать лучших условий. У нас нет доходов от телетрансляций – это полное безумие. Мы платим за все, «Реал», у которого больше бюджет и доходная часть, дополнительно получает деньги от Евролиги. Это должно измениться, заявляю публично», – поделился Яннай.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
