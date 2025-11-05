  • Спортс
Яннис Адетокумбо о европейском проекте НБА: «Было бы здорово устроить встречу чемпионов, чтобы узнать, кто лучший в мире»

Яннис Адетокумбо порассуждал на тему европейской лиги НБА.

Американцы активно работают над организацией лиги под эгидой НБА в Европе.

«Не знаю, что там происходит, не слежу. Но если бы лиги смогли сосуществовать, было бы здорово. Турниры могли бы быть организованы схожим образом, а потом чемпионы могли бы встретиться друг с другом летом, чтобы определить, кто лучший в мире.

Два года назад Эргин Атаман заявлял, что «Панатинаикос» лучше «Бостона». Было бы интересно посмотреть на очную встречу этих клубов», – заявил форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Каньямераса
