«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)

Испанские гранды, вероятно, покинут Евролигу.

По информации Gazzetta.gr, клубы-акционеры Евролиги установили крайний срок (до декабря) для «Реала » и «Барселоны», чтобы подписать новый десятилетний контракт с турниром, тогда как изначально дедлайном было 30 июня 2026 года.

Отмечается, что административная дистанция двух испанских клубов от «закрытой группы» из 13 акционеров теперь очевидна на всех заседаниях Евролиги. «Реал» и «Барселона » редко занимают там свою позицию, действуя скорее как наблюдатели, а не как активные члены. Все указывает на то, что испанские клубы перейдут в Лигу чемпионов в новом сезоне.

НБА планирует старт своего европейского проекта в сезоне-2027/28, и для испанских грандов участие в Лиге чемпионов может стать переходным этапом.