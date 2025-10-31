«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
Испанские гранды, вероятно, покинут Евролигу.
По информации Gazzetta.gr, клубы-акционеры Евролиги установили крайний срок (до декабря) для «Реала» и «Барселоны», чтобы подписать новый десятилетний контракт с турниром, тогда как изначально дедлайном было 30 июня 2026 года.
Отмечается, что административная дистанция двух испанских клубов от «закрытой группы» из 13 акционеров теперь очевидна на всех заседаниях Евролиги. «Реал» и «Барселона» редко занимают там свою позицию, действуя скорее как наблюдатели, а не как активные члены. Все указывает на то, что испанские клубы перейдут в Лигу чемпионов в новом сезоне.
НБА планирует старт своего европейского проекта в сезоне-2027/28, и для испанских грандов участие в Лиге чемпионов может стать переходным этапом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Gazzetta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости