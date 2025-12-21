Евгений Пашутин после победы над «Уралмашем»: «Мы контролировали снайперов и контролировали игру»

Тренер «Бетсити Пармы» разобрал ключевые моменты сложной победы над «Уралмашем».

«Бетсити Парма » в напряженном матче в Екатеринбурге одержала важную выездную победу над «Уралмашем » в овертайме (79:74). После игры главный тренер пермяков Евгений Пашутин выразил особую благодарность многочисленным болельщикам, которые приехали поддержать команду, и подробно проанализировал ход встречи.

«Мы благодарим болельщиков за то, что их приехала целая армия. Практически вся трибуна была заполнена нашими болельщиками. После игры мы пошли в первую очередь поблагодарить их. Это дорогого стоит. Спасибо большое! Ради этого мы играем, ради этого и отдаем все для того, чтобы победить.

Что касается игры, мы знали, что будет серьезный матч. «Уралмаш» дома очень хорошо играет, с большой интенсивностью, с большим количеством переходов. Плюс еще добавился Айзейя Риз , новый игрок, который играл у нас. Мы знаем его силу, это добавило «Уралмашу» ротации.

Мы контролировали снайперов и контролировали игру. Практически 20 минут мы двигали мяч, хорошо защищались и не давали сопернику убегать в быстрые прорывы. Даже в третьей четверти мы сказали: «Нам надо выиграть третью четверть, хотя бы на одно очко, чтобы спокойно довести дело до победы». В итоге, в третьей четверти удалось выиграть 6 очков.

Но в четвертой четверти «Уралмаш» создал прессинг, и мы стали торопиться с бросками, совершать невынужденные броски через руки, с углов. В этой суматохе мы немного потеряли голову, потеряли контроль над игрой, скажем так. В овертайме мы поговорили с игроками и нам удалось одержать победу», – сказал 56-летний специалист.