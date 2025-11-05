«Сакраменто» внимательно следит за ситуацией с Джа Морэнтом

Как сообщает Джейсон Андерсон из Sacramento Bee, «Кингз» отслеживают развитие ситуации с Джа Морэнтом в «Гриззлис». Источник в лиге подтвердил, что пока «Сакраменто » не вступал в переговоры о возможном обмене, но может пересмотреть позицию при изменении обстоятельств.

Напомним, что «Мемфис » столкнулись с внутренним конфликтом после того, как Морэнт столкнулся с главным тренером Туомасом Иисало, что привело к отстранению игрока на одну игру.

Ранее сообщалось, что интерес к Морэнту на рынке крайне низок из-за его контракта и проблем вне площадки.