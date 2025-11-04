  • Спортс
0

Еврокубок. «Будучность» сыграет с «Бешикташем», «Бурк» встретится с «Хемницем 99» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 5-0, Манреса Испания – 3-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Клуж Румыния – 3-2, Шленск Польша – 2-3, Арис Греция – 2-3, Венеция Италия – 2-3, Нептунас Литва – 2-3, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 4-1, Бешикташ Турция – 4-1, Ульм Германия – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Тюрк Телеком Турция – 3-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Хемниц Германия – 2-3, Литкабелис Литва – 1-4, Паниониос Греция – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕврокубок
результаты
logoБудучность
logoЛиткабелис
logoБешикташ
logoБурк
logoПаниониос
logoТренто
logoТюрк Телеком
logoХемниц 99
