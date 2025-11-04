0

Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Виртус»

4 ноября в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Варезе» сыграет с «Виртусом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 4-1, Виртус – 4-1, Милан – 4-1, Трапани Шарк – 4-1, Дертона – 4-1, Ваноли Кремона – 3-2, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Венеция – 3-2, Наполи – 2-3, Реджо-Эмилия – 2-3, Канту – 2-3, Варезе – 1-4, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
