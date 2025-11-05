Баскетболист «ЦСКА‑Юниор» Владимир Ершов находится в реанимации после избиения в ночном клубе

Форвард «ЦСКА‑Юниор» находится в реанимации после избиения в ночном клубе.

18-летний форвард «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов переведен в московскую клинику и находится в медикаментозном сне после избиения в одном из ночных клубов Раменского, которое произошло 4 ноября. Об этом сообщил спортивный директор молодежного проекта БК ЦСКА Евгений Чернявский.

«Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно.

Сейчас он переведен из Раменской ЦРБ в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня – в средней степени тяжести, динамика положительная», – прокомментировал ситуацию Чернявский в разговоре с РИА Новости.