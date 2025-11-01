«Мемфис» отстранил Джа Морэнта на 1 матч за поведение, вредящее команде

«Гриззлис» приняли дисциплинарные меры в адрес Джа Морэнта.

Эксперты отмечали пассивную игру звездного разыгрывающего во встрече с «Лейкерс» в рамках Кубка НБА.

После матча Морэнт, набравший 8 очков за 31 минуту, раздраженно перенаправлял все вопросы журналистов в адрес тренерского штаба, под конец заявив: «Судя по их словам, наверное, не стоит меня выпускать».

Клуб отстранил баскетболиста, имеющего длинную историю проблем с дисциплиной и поведением на площадке и за ее пределами, на 1 матч с формулировкой «за поведение, вредящее команде».

Инсайдер Шэмс Чарания сообщает, что после игры главный тренер Туомас Иисало поставил под вопрос лидерские качества и старание игрока, на что Морэнт ответил в «неподобающем тоне».