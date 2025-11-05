0

Стефен Карри пропустит матч с «Сакраменто» из-за болезни

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр подтвердил, что разыгрывающий Стефен Карри не выйдет на игру против «Сакраменто» из-за болезни. Звездный защитник пропустит встречу в рамках восстановления.

«Мне все равно, что говорят врачи. Ему нужен отдых. Он не играет завтра», – заявил Керр.

В текущем сезоне Карри принял участие в 8 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтэра в соцсети X
