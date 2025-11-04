Джа Морэнт: «Не получаю привычной радости от игры»
Джа Морэнт сделал важное признание после отстранения.
Во время общения с журналистами лидер «Мемфиса» заявил, что его не устраивает нынешнее положение дел. Один из репортеров поинтересовался, получает ли 26-летний разыгрывающий привычную радость от баскетбола.
«Нет», – ответил Джа.
В ответ на вопрос, что должно случиться для исправления ситуации он ответил «Посмотрим».
Морэнт в понедельник вернулся в состав «Гризлис» после отстранения на одну игру за поведение, наносящее вред команде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
