Джа Морэнт: «Не получаю привычной радости от игры»

Джа Морэнт сделал важное признание после отстранения.

Во время общения с журналистами лидер «Мемфиса » заявил, что его не устраивает нынешнее положение дел. Один из репортеров поинтересовался, получает ли 26-летний разыгрывающий привычную радость от баскетбола.

«Нет», – ответил Джа.

В ответ на вопрос, что должно случиться для исправления ситуации он ответил «Посмотрим».

Морэнт в понедельник вернулся в состав «Гризлис» после отстранения на одну игру за поведение, наносящее вред команде.