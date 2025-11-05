Шэй Гилджес-Александер превзошел Оскара Робертсона по количеству игр подряд с 20+ очками

Разыгрывающий «Оклахомы» продолжает приближаться к рекорду Уилта Чемберлена.

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Тандер» в гостях обыграли «Клипперс» со счетом 126:107. Наибольший вклад в успех команды внес Шэй Гилджес-Александер , который записал на свой счет 30 очков.

Благодаря этой игре канадский разыгрывающий обогнал легендарного Оскара Робертсона и вышел на третье место в истории НБА по продолжительности серии матчей с 20 и более очками. Теперь на его счету 80 таких игр подряд.

Впереди – только Уилт Чемберлен с его феноменальными сериями в 92 и 126 матчей.