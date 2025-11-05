  • Спортс
Патрик Миллер о поражении от «Меги»: «Жаль, что я не взял на себя решающий бросок. Теперь чувствую, что проиграли из-за меня»

Патрик Миллер рассказал об эмоциях от матча с «Мегой».

«Локомотив-Кубань» уступил в матче внутрисезонного Кубка Лиги ВТБ против сербской «Меги» в Белграде. Игра закончилась в овертайме в пользу хозяев – 103:100 (37:24, 12:27, 16:20, 22:16, 16:13).

«В 1-й четверти «Мега» делала, что хотела, но три следующие четверти, я считаю, мы играли хорошо. И овертайм тоже. Рад, что мы смогли собраться и вернуться в игру. Это была настоящая битва, и я горжусь тем, как мы сегодня бились.

Мне жаль, что я не взял на себя решающий бросок. Теперь я чувствую, что проиграли из-за меня. Но все же хочется верить, что эта игра сделала нас сильнее. Сезон длинный, и мы должны подойти к решающим матчам настоящей командой.

Поэтому сейчас, когда мы преодолеваем трудные времена, нам особенно важна поддержка болельщиков. Сегодня поддержка была отличной. Иногда после наших забитых бросков я даже смотрел по сторонам, думал, неужели это так кричат фанаты «Меги»? Но нет, это были наши болельщики – спасибо им огромное, мы это очень ценим», – признался разыгрывающий «Локо» Патрик Миллер.

Миллер стал самым результативным игроком встречи, на его счету 30 очков (10 из 21 с игры, 1 из 3 из-за дуги), 9 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
