Демаркус Казинс: «Агрессивный тренерский стиль «Гризлис» в реалиях современной НБА – путь к катастрофе. Джа надо уходить»

Демаркус Казинс считает, что «Мемфису» и Джа Морэнту следует расстаться.

«Пора двигаться дальше. Этот корабль уплыл. Думаю, «Гриззлис» уже определились с тем, на чьей они стороне, когда решили отстранить Джа. Очевидно, что они заняли сторону тренерского штаба.

Они положились на тренерский штаб, который отличается агрессивной манерой руководства. Она подходит не всем. Не вписывается в современный баскетбол. Они переняли это за рубежом, в европейской лиге.

Они там предпочитают агрессивный стиль, потому что им не хватает талантов, чего не скажешь про нас. Поэтому им приходится работать более фундаментально. Им нужна хорошая подготовка, чтобы компенсировать недостатки в других областях. Но такой стиль руководства в реалиях современного баскетбола НБА – верный путь к катастрофе, и «Гризлис» это продемонстрировали», – считает бывший игрок НБА .