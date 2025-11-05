Марк Спирс о будущем Джа Морэнта: «Если его и обменяют, то, скорее всего, по схеме «проблемная звезда на проблемную звезду»

Марк Спирс привел красноречивые оценки Джа Морэнта от руководителей команд НБА.

Журналист ESPN Марк Спирс поделился показательными оценками Джа Морэнта от руководителей команд НБА.

«Четверо руководителей, с которыми я сегодня общался, заявили, что у них совершенно нет интереса приобретать Джа Морэнта. Один отметил, что причина – сочетание контракта и проблем вне площадки. Другой предположил, что если Джа и будет обменян, то, вероятно, по схеме «проблемная звезда на проблемную звезду».

Я спросил одного действующего тренера НБА , хотел бы он тренировать Морэнта, и он ответил: «Не уверен, что хотел бы», – поделился Спирс.

