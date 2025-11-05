«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Коди Мартином

По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, «Индиана» планирует подписать свободного агента Коди Мартина . Команда решила воспользоваться возможностью заключить 10-дневный контракт-исключение в связи с большим количеством травм.

Ранее «Индиана » уже использовала такое исключение для подписания Джеремайи Робинсона-Эрла.

В прошлом сезоне Коди Мартин выступал за «Шарлотт» и «Финикс», принял участие в 53 матчах и в среднем набирал 6,8 очка, 4,2 подбора и 2 передачи за 22 минуты игрового времени.