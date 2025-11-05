«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Коди Мартином
По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, «Индиана» планирует подписать свободного агента Коди Мартина. Команда решила воспользоваться возможностью заключить 10-дневный контракт-исключение в связи с большим количеством травм.
Ранее «Индиана» уже использовала такое исключение для подписания Джеремайи Робинсона-Эрла.
В прошлом сезоне Коди Мартин выступал за «Шарлотт» и «Финикс», принял участие в 53 матчах и в среднем набирал 6,8 очка, 4,2 подбора и 2 передачи за 22 минуты игрового времени.
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
