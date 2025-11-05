Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет ЦСКА

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Пари Нижний Новгород» примет московский ЦСКА. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 7-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-3, Уралмаш – 4-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-6, Самара – 0-9. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.