Еврокубок. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бахчешехир» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим» и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 5-0, Манреса Испания – 3-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-2, Цедевита-Олимпия Словения – 3-2, Клуж Румыния – 3-2, Шленск Польша – 2-3, Арис Греция – 2-3, Венеция Италия – 2-3, Нептунас Литва – 2-3, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Бешикташ Турция – 4-2, Тюрк Телеком Турция – 4-2, Будучность Черногория – 4-2, Ульм Германия – 3-2, Тренто Италия – 3-3, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Хемниц Германия – 2-4, Литкабелис Литва – 1-5, Паниониос Греция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
