0

Малик Бизли рассматривает варианты в Европе и Китае до разрешения ситуации в НБА

По информации BasketNews, Малик Бизли , остающийся свободным агентом из-за продолжающегося расследования НБА, привлекает интерес со стороны европейских и китайских клубов. 28-летний снайпер рассматривает эти варианты как краткосрочное решение до прояснения своей ситуации в лиге.

Особенно сильный интерес проявляют китайские клубы. Они предлагают выгодные и гибкие контракты с опцией досрочного возвращения в НБА, что позволит Бизли поддерживать игровую форму и при этом иметь возможность вернуться в лигу, как только получит разрешение.

Новый сезон чемпионата Китай стартует 12 декабря.

В прошлом сезоне Бизли показывал впечатляющую игру, в среднем набирая 16,3 очка за матч, и занял второе место в голосовании за награду «Лучший шестой игрок года».

Малик Бизли: «Репутация разрушена, и не представляю уровня угроз, если проведу еще хоть одну плохую игру в карьере»

