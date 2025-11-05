Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки

Греческий «Паниониос» официально объявил о результатах медицинских обследований, показавших разрыв передней крестообразной связки у 27-летнего греческого защитника Михалиса Лунциса. Игроку предстоит операция.

Лунцис выбыл минимум на шесть месяцев, что, скорее всего, означает для него конец сезона 2025/26 – дебютного в составе «Паниониоса».

Баскетболист провел 4 матча в Еврокубке, набирая в среднем 10,8 очка, 5,3 подбора и 3 передачи за игру, а в 4 матчах чемпионата Греции его средняя результативность составила 12,8 очка.