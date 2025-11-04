Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА

Бадалона планирует принять Финал четырех Лиги Чемпионов ФИБА.

Городской совет Бадалоны утвердил бюджет в размере 900 000 евро для организации Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА в сезоне-2025/26, сообщает Mundo Deportivo. Это решение стало важным шагом на пути к проведению турнира в каталонском городе.

Бадалона ведет переговоры с ФИБА на протяжении нескольких месяцев. Хотя окончательное соглашение еще не подписано, средства уже зарезервированы, чтобы обеспечить готовность города к моменту завершения переговоров.

В случае утверждения заявки, Бадалона станет четвертым испанским городом, принявшим Финал четырех Лиги Чемпионов ФИБА, после Ла-Лагуны (2017), Бильбао (2022) и Малаги (2023).