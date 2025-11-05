0

Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»

Саша Обрадович отметил, что матч с «Панатинаикосом» потребует особого подхода.

Главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович поделился ожиданиями перед матчем 9-го тура Евролиги против «Панатинаикоса» на «Белград Арене».

«То, что «Панатинаикос» остался без центровых – худший из возможных сценариев. Я предпочитаю играть против команды с четкой структурой. Корректировки будут вноситься по ходу игры. У них точно будет скорость и возможности для быстрых отрывов, однако я думаю, что у нас есть команда, которая может им противостоять. «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки», – сказал Обрадович.

Матч «Црвены Звезды» с «Панатинаикосом» пройдет 5 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
