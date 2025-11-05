Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Миланом», «Наполи» примет «Трапани Шарк»
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.
«Брешия» примет «Милан» в матче лидеров чемпионата. «Наполи» сыграет с «Трапани Шарк».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 4-1, Виртус – 4-1, Милан – 4-1, Трапани Шарк – 4-1, Дертона – 4-1, Ваноли Кремона – 3-2, Тренто – 3-2, Триест – 3-2, Венеция – 3-2, Наполи – 2-3, Реджо-Эмилия – 2-3, Канту – 2-3, Варезе – 1-4, Удине – 1-4, Тревизо – 0-5, Динамо Сассари – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
