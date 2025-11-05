5

Сэм Эмик: «Миннесота» и «Сакраменто» следят за ситуацией с Джа Морэнтом»

Как сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик, «Тимбервулвз» и «Кингз» следят за ситуацией с Джа Морэнтом в «Мемфисе».

«Источник, близкий к клубу, подтвердил, что «Миннесота» входит в число команд, заинтересованных в возможном переходе звездного защитника. Аналогичный интерес проявляет и «Сакраменто».

«Хьюстон» остро нуждается в разыгрывающем, после того как Фред Ванвлит выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки. Однако, по сведениям из источника в команде, «Рокетс» вряд ли будут претендовать на Морэнта.

Это лишь небольшой пример того, какие команды могут оказаться вовлеченными в борьбу за игрока, а какие – нет, если «Гриззлис» все же решат начать торги за своего лидера», – поделился журналист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДжа Морэнт
logoХьюстон
logoСакраменто
возможные переходы
logoМиннесота
logoМемфис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сакраменто» внимательно следит за ситуацией с Джа Морэнтом
сегодня, 14:33
Дэвид Фицдэйл: «Выглядит как конец эпохи Джа Морэнта в «Мемфисе»
сегодня, 07:59
Марк Спирс о будущем Джа Морэнта: «Если его и обменяют, то, скорее всего, по схеме «проблемная звезда на проблемную звезду»
вчера, 21:23
Главные новости
Брайан Киф: «Мы хотим, чтобы мяч был в руках у Алекса Сарра»
7 минут назад
Майк Браун: «Карл-Энтони Таунс начинает находить свой ритм в системе, которую мы выстраиваем»
26 минут назад
Шэй Гилджес-Александер превзошел Оскара Робертсона по количеству игр подряд с 20+ очками
49 минут назад
Winline Basket Cup. «Зенит» играет с УНИКСом
54 минуты назадLive
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает ЦСКА
55 минут назадLive
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Коди Мартином
сегодня, 15:54
Паулюс Мотеюнас: «НБА только навредит европейскому баскетболу»
сегодня, 15:19
Стефен Карри пропустит матч с «Сакраменто» из-за болезни
сегодня, 14:57
«Сакраменто» внимательно следит за ситуацией с Джа Морэнтом
сегодня, 14:33
Малик Бизли рассматривает варианты в Европе и Китае до разрешения ситуации в НБА
сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
сегодня, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
сегодня, 13:39
Еврокубок. «Клуж» примет «Цедевиту-Олимпию», «Бахчешехир» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим» и другие матчи
сегодня, 11:41
Чемпионат Италии. «Брешия» сыграет с «Миланом», «Наполи» примет «Трапани Шарк»
сегодня, 11:41
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
сегодня, 11:40
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Виртусу»
вчера, 21:03
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
вчера, 20:58
Winline Basket Cup. 30 очков Патрика Миллера не спасли «Локомотив-Кубань» от поражения в матче с «Мегой»
вчера, 19:40
Власти Бадалоны выделили 900 000 евро на организацию Финала четырех Лиги Чемпионов ФИБА
вчера, 18:39
Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
вчера, 17:39