Сэм Эмик: «Миннесота» и «Сакраменто» следят за ситуацией с Джа Морэнтом»
Как сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик, «Тимбервулвз» и «Кингз» следят за ситуацией с Джа Морэнтом в «Мемфисе».
«Источник, близкий к клубу, подтвердил, что «Миннесота» входит в число команд, заинтересованных в возможном переходе звездного защитника. Аналогичный интерес проявляет и «Сакраменто».
«Хьюстон» остро нуждается в разыгрывающем, после того как Фред Ванвлит выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки. Однако, по сведениям из источника в команде, «Рокетс» вряд ли будут претендовать на Морэнта.
Это лишь небольшой пример того, какие команды могут оказаться вовлеченными в борьбу за игрока, а какие – нет, если «Гриззлис» все же решат начать торги за своего лидера», – поделился журналист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
