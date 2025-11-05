0

Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»

23-летний форвард Джей Ти Тор (206 см) из Южного Судана продвинулся в переговорах с греческим «Арисом».

Тор был выбран 37-м на драфте-2021 НБА и отыграл 185 матчей в лиге за 4 года, набирая 3,2 очка и 2,1 подбора за 12,2 минуты в среднем. В прошлом чемпионате он выступал за «Кливленд» (9 матчей) и «Вашингтон» (11).

Форвард также выступал на Олимпиаде в Париже в составе национальной сборной (6,7 очка и 4,7 подбора в среднем).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Шота Ветакиса
