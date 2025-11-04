Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях

«Црвена Звезда » официально объявила, что атакующий защитник Тайсон Картер был выписан из больницы в понедельник и продолжает лечение от тромбоэмболии легочной артерии в домашних условиях.

«Защитник чувствует себя хорошо и продолжит реабилитацию дома. В профилактических целях он также пройдет дополнительные обследования для определения окончательной причины его состояния», – говорится в официальном заявлении.

В клубе отметили стойкость и мужество игрока в этот непростой период, а также выразили благодарность персоналу Клинического центра Сербии за оперативную и качественную помощь.

До проблем со здоровьем Тайсон Картер успел сыграть в трех матчах Евролиги, набирая в среднем 14,7 очка, 2,7 подбора и 2,3 передачи за 27 минут игрового времени.