Тайсон Картер выписан из больницы и продолжит восстановление в домашних условиях
«Црвена Звезда» официально объявила, что атакующий защитник Тайсон Картер был выписан из больницы в понедельник и продолжает лечение от тромбоэмболии легочной артерии в домашних условиях.
«Защитник чувствует себя хорошо и продолжит реабилитацию дома. В профилактических целях он также пройдет дополнительные обследования для определения окончательной причины его состояния», – говорится в официальном заявлении.
В клубе отметили стойкость и мужество игрока в этот непростой период, а также выразили благодарность персоналу Клинического центра Сербии за оперативную и качественную помощь.
До проблем со здоровьем Тайсон Картер успел сыграть в трех матчах Евролиги, набирая в среднем 14,7 очка, 2,7 подбора и 2,3 передачи за 27 минут игрового времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Црвены Звезды»
