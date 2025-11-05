Winline Basket Cup. «Зенит» примет УНИКС
Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.
Санк-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.
Групповой этап
Группа А
Положение команд: Мега – 2-0, Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
Зенит – УНИКС
5 ноября. 19.00
Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
