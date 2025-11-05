0

Winline Basket Cup. «Зенит» примет УНИКС

Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.

Санк-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Мега – 2-0, Бетсити Парма – 1-0, ЦСКА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2.

Группа Б

Зенит – УНИКС

5 ноября. 19.00

Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
