Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»

Сегодня пройдет четвертый матч Winline Basket Cup.

«Локомотив-Кубань » на выезде встретится с сербской «Мегой» в рамках внутрисезонного Кубка Единой лиги ВТБ.

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Мега – Локомотив-Кубань

4 ноября . 20.00

Положение команд : Бетсити Парма – 1-0, Мега – 1-0, ЦСКА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1.

Группа Б

Положение команд : Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.