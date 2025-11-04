Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» в Белграде сыграет с «Мегой»
Сегодня пройдет четвертый матч Winline Basket Cup.
«Локомотив-Кубань» на выезде встретится с сербской «Мегой» в рамках внутрисезонного Кубка Единой лиги ВТБ.
Групповой этап
Группа А
Мега – Локомотив-Кубань
4 ноября. 20.00
Положение команд: Бетсити Парма – 1-0, Мега – 1-0, ЦСКА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1.
Группа Б
Положение команд: Зенит – 1-0, УНИКС – 0-0, Игокеа – 0-0, Уралмаш – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
