Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

«Ника» сыграет с УГМК, «Динамо Курск» примет «Спарту энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Динамо Новосибирск

2 ноября. 11.00

Динамо Москва – Энергия

2 ноября. 13.00

Надежда – Нефтяник

2 ноября. 15.00

МБА – Самара

2 ноября. 16.30

Динамо Курск – Спарта энд К

2 ноября. 17.00

Ника – УГМК

2 ноября. 18.30

Положение команд: УГМК – 6-0, Динамо Курск – 6-0, МБА – 5-1, Надежда – 4-2, Ника – 4-2, Спарта энд К – 3-3, Енисей – 2-3, Динамо Москва – 2-4, Энергия 1-3,  Динамо Новосибирск – 1-5, Нефтяник – 0-5, Самара – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

