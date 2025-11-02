Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.
«Ника» сыграет с УГМК, «Динамо Курск» примет «Спарту энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Новосибирск
2 ноября. 11.00
Динамо Москва – Энергия
2 ноября. 13.00
Надежда – Нефтяник
2 ноября. 15.00
МБА – Самара
2 ноября. 16.30
Динамо Курск – Спарта энд К
2 ноября. 17.00
Ника – УГМК
2 ноября. 18.30
Положение команд: УГМК – 6-0, Динамо Курск – 6-0, МБА – 5-1, Надежда – 4-2, Ника – 4-2, Спарта энд К – 3-3, Енисей – 2-3, Динамо Москва – 2-4, Энергия 1-3, Динамо Новосибирск – 1-5, Нефтяник – 0-5, Самара – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
