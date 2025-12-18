0

Фанат чуть не попал в Дуэйна Вашингтона зажигалкой после домашнего поражения «Партизана»

Фанаты продолжают конфликт с «Партизаном».

Болельщики протестуют из-за ухода главного тренера Желько Обрадовича, обвинившего президента Остою Мияйловича в проблемах клуба.

Новый виток произошел после домашнего поражения от «Виртуса» (68:86). Фанаты освистали игроков после завершения встречи, а один из них чуть не попал в защитника Дуэйна Вашингтона зажигалкой. Игрок поймал летящий предмет и передал его службе безопасности.

«У нас очень страстные фанаты. Такое случается, если мы лажаем. Мы в Сербии, здесь так болеют, вот и все», – заключил баскетболист.

«Меня не волнует освистывание. Нам надо аккуратнее распоряжаться мячом и не терять его. Мы бы победили. Нащупали игру в атаке и ритм в защите. Тяжело это сделать, когда у тебя 20 потерь», – добавил защитник Стерлинг Браун.

