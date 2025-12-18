0

Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»

Монте Моррис успешно прошел обследование в «Олимпиакосе».

Американский разыгрывающий Монте Моррис официально присоединился к «Олимпиакосу» еще 10 декабря, однако до сих пор не выходил на площадку в матчах.

Главный тренер Георгиос Барцокас сообщил, что клуб завершил обследование защитника.

«Результаты его эргометрических тестов оказались лучше, чем мы ожидали», – заявил специалист.

Моррис заменит травмированного Кинана Эванса в составе и, скорее всего, дебютирует в матче национального чемпионата Греции против «Колоссоса» в воскресенье.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Михалиса Стефану
logoЕвролига
logoГеоргиос Барцокас
logoКолоссос
logoМонте Моррис
logoчемпионат Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
вчера, 11:30
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
15 декабря, 17:03
Монте Моррис о переходе в «Олимпиакос»: «Тренер сказал мне приезжать и играть в свой баскетбол – так, как я играл за «Денвер»
14 декабря, 13:07
Главные новости
Элайджа Брайант стал MVP 16-го тура Евролиги
32 минуты назадФото
Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков
46 минут назадФото
Финал Кубка НБА-2026 может пройти на арене Дьюка в Северной Каролине
сегодня, 10:38
Фанат чуть не попал в Дуэйна Вашингтона зажигалкой после домашнего поражения «Партизана»
сегодня, 10:22
Лука Шаманич: «Сдружились вне площадки с Ненадом Димитриевичем, и это отражается в игре»
сегодня, 10:05
Крис Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»
сегодня, 09:50
Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»
сегодня, 09:24
Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»
сегодня, 08:59
Билли Донован: «Парни вернулись в состав, мы перетряхнули ротацию и постараемся вернуться к уровню начала сезона»
сегодня, 08:41
Майк Бибби: «Первый вопрос в студенческом баскетболе теперь о том, сколько заплатят»
сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Клужа» Митч Крик стал MVP 11-го тура Еврокубка
24 минуты назад
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11