Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»
Монте Моррис успешно прошел обследование в «Олимпиакосе».
Американский разыгрывающий Монте Моррис официально присоединился к «Олимпиакосу» еще 10 декабря, однако до сих пор не выходил на площадку в матчах.
Главный тренер Георгиос Барцокас сообщил, что клуб завершил обследование защитника.
«Результаты его эргометрических тестов оказались лучше, чем мы ожидали», – заявил специалист.
Моррис заменит травмированного Кинана Эванса в составе и, скорее всего, дебютирует в матче национального чемпионата Греции против «Колоссоса» в воскресенье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Михалиса Стефану
