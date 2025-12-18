Монте Моррис должен дебютировать за «Олимпиакос» в матче против «Колоссоса»

Монте Моррис успешно прошел обследование в «Олимпиакосе».

Американский разыгрывающий Монте Моррис официально присоединился к «Олимпиакосу» еще 10 декабря, однако до сих пор не выходил на площадку в матчах.

Главный тренер Георгиос Барцокас сообщил, что клуб завершил обследование защитника.

«Результаты его эргометрических тестов оказались лучше, чем мы ожидали», – заявил специалист.

Моррис заменит травмированного Кинана Эванса в составе и, скорее всего, дебютирует в матче национального чемпионата Греции против «Колоссоса» в воскресенье.