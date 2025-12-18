Крич Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»

Крис Финч раскритиковал атаку «Миннесоты» в игре с «Мемфисом».

«Тимбервулвз» уступили «Гриззлис» у себя дома (110:116). Команда выступала без защитников Энтони Эдвардса и Майка Конли .

«Это был чудовищный матч в нападении. Принимали неверные решения весь вечер. Выбор бросков, потери, исполнение – все было на плохом уровне.

Без Эдвардса и Конли наша атака очень нестабильна. Мне нужно лучше организовывать команду.

Мы пытались найти варианты в разных сочетаниях. Попробовал использовать Боунса Хайлэнда , чтобы получить какие-то открытые броски. Донте Дивинченцо подавал признаки жизни. Джулиус Рэндл и Джейден Макдэниэлс старались двигать мяч. Но мы все равно были вынуждены бросать из сложных позиций.

«Мемфис » играл контактно. Все время оказывал сопротивление. Не давал пройти на первом шаге. Нам надо было действовать жестче, пытаться идти вперед, а не передавать мяч по сторонам.

Иногда получали шанс на открытую «трешку», но не бросали. Это тоже неплохой вариант. Но сомневались в своих бросках.

Надо учиться на победах и поражениях. Игра все равно была близкой. Надо не ждать последних минут, а напирать все время. Сегодня мы с этим не справились», – заключил главный тренер команды Крис Финч.