Крич Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»
«Тимбервулвз» уступили «Гриззлис» у себя дома (110:116). Команда выступала без защитников Энтони Эдвардса и Майка Конли.
«Это был чудовищный матч в нападении. Принимали неверные решения весь вечер. Выбор бросков, потери, исполнение – все было на плохом уровне.
Без Эдвардса и Конли наша атака очень нестабильна. Мне нужно лучше организовывать команду.
Мы пытались найти варианты в разных сочетаниях. Попробовал использовать Боунса Хайлэнда, чтобы получить какие-то открытые броски. Донте Дивинченцо подавал признаки жизни. Джулиус Рэндл и Джейден Макдэниэлс старались двигать мяч. Но мы все равно были вынуждены бросать из сложных позиций.
«Мемфис» играл контактно. Все время оказывал сопротивление. Не давал пройти на первом шаге. Нам надо было действовать жестче, пытаться идти вперед, а не передавать мяч по сторонам.
Иногда получали шанс на открытую «трешку», но не бросали. Это тоже неплохой вариант. Но сомневались в своих бросках.
Надо учиться на победах и поражениях. Игра все равно была близкой. Надо не ждать последних минут, а напирать все время. Сегодня мы с этим не справились», – заключил главный тренер команды Крис Финч.