0

Лука Шаманич: «Сдружились вне площадки с Ненадом Димитриевичем, и это отражается в игре»

Лука Шаманич поделился впечатлениями после победы над «Локо».

«Зенит» крупно обыграл «Локомотив-Кубань» у себя дома (98:69). На счету центрового Луки Шаманича 18 очков при 8 из 8 с игры.

«Очень рад, что мы одержали победу. Личный результат менее важен. Главное – что мы выиграли, но, конечно, мне приятно, как я сыграл, и я рад, что смог помочь команде любым способом.

У меня и Нено (Димитриевича) особые отношения. Несмотря на то, что я здесь недолго, мы хорошо сдружились вне площадки, и это отражается в игре (3 из 8 попыток с его передач). Я очень ценю его, он невероятная поддержка для нашей команды.

Все начинается с разыгрывающего, затем отличная защита, подборы, контроль быстрых атак, плотная игра — мы не давали им забивать, но и сами активно атаковали.

Мы много и упорно тренируемся. Все, что говорит тренер, мы стараемся выполнять, отрабатываем все, что он требует, и играем как единая команда. Я думаю, что мы стали еще лучше взаимодействовать друг с другом, и это очень здорово», – рассказал новобранец «Зенита».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЛука Шаманич
logoЕдиная лига ВТБ
Ненад Димитриевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Единая лига ВТБ. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань», ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш»
вчера, 18:00
Главные новости
Крич Финч: «Чудовищный матч с точки зрения игры в нападении»
18 минут назад
Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»
44 минуты назад
Кенни Эткинсон: «Все будут говорить о нашей защите, но я вижу в первую очередь 20 потерь»
сегодня, 08:59
Билли Донован: «Парни вернулись в состав, мы перетряхнули ротацию и постараемся вернуться к уровню начала сезона»
сегодня, 08:41
Майк Бибби: «Первый вопрос в студенческом баскетболе теперь о том, сколько заплатят»
сегодня, 08:23
Яннис Адетокумбо о лучшем совете от Кобе Брайанта: «Твоя главная слабость часто источник твоей силы»
сегодня, 07:59
Крис Финч арбитру матча с «Мемфисом»: «Заткнись, ты только что облажался два раза. И знаешь это»
сегодня, 07:50Видео
Евролига. «Панатинаикос» примет «Хапоэль», «Милан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 07:30
Чендлер Парсон: «Джей Джей Бареа потрясен Йокичем и говорит, что Дирк Новицки был далек от его уровня»
сегодня, 07:28
«Я более разносторонний игрок». Норман Пауэлл считает, что он лучше Уайта, Ривза, Пула и Харта
сегодня, 07:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о продлении контрактов с Элайджей Брайантом и Антонио Блэйкни
сегодня, 06:21
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
сегодня, 05:50
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22