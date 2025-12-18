Лука Шаманич: «Сдружились вне площадки с Ненадом Димитриевичем, и это отражается в игре»

Лука Шаманич поделился впечатлениями после победы над «Локо».

«Зенит » крупно обыграл «Локомотив-Кубань » у себя дома (98:69). На счету центрового Луки Шаманича 18 очков при 8 из 8 с игры.

«Очень рад, что мы одержали победу. Личный результат менее важен. Главное – что мы выиграли, но, конечно, мне приятно, как я сыграл, и я рад, что смог помочь команде любым способом.

У меня и Нено (Димитриевича ) особые отношения. Несмотря на то, что я здесь недолго, мы хорошо сдружились вне площадки, и это отражается в игре (3 из 8 попыток с его передач). Я очень ценю его, он невероятная поддержка для нашей команды.

Все начинается с разыгрывающего, затем отличная защита, подборы, контроль быстрых атак, плотная игра — мы не давали им забивать, но и сами активно атаковали.

Мы много и упорно тренируемся. Все, что говорит тренер, мы стараемся выполнять, отрабатываем все, что он требует, и играем как единая команда. Я думаю, что мы стали еще лучше взаимодействовать друг с другом, и это очень здорово», – рассказал новобранец «Зенита».