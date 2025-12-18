Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков
Нандо Де Коло набрал 5000 очков в Евролиге.
38-летний разыгрывающий «Виллербана» Нандо Де Коло набрал 8 очков в победной игре Евролиги против «Баварии» (76:74) и взял планку в 5000 очков в турнире.
Француз стал 2-м игроком, которому покорилось это достижение, после Майка Джеймса.
В Топ-20 у Де Коло 2-й лучший (после Джеймса) показатель средней результативности (14,8). Ближайшим к нему по темпу набора очков за матч является 33-летний разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин (3817, 14,79).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости