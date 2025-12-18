Нандо Де Коло вторым в истории Евролиги взял планку в 5000 очков

Нандо Де Коло набрал 5000 очков в Евролиге.

38-летний разыгрывающий «Виллербана » Нандо Де Коло набрал 8 очков в победной игре Евролиги против «Баварии» (76:74) и взял планку в 5000 очков в турнире.

Француз стал 2-м игроком, которому покорилось это достижение, после Майка Джеймса .

В Топ-20 у Де Коло 2-й лучший (после Джеймса) показатель средней результативности (14,8). Ближайшим к нему по темпу набора очков за матч является 33-летний разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин (3817, 14,79).