Финал Кубка НБА-2026 может пройти на арене Дьюка в Северной Каролине
НБА ищет площадку для финала Кубка следующего сезона.
НБА не удовлетворена проведением финальных матчей Кубка в Лас-Вегасе и намерена опробовать иные возможности, начиная со следующего сезона.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что одним из основных вариантов является проведение решающего матча на арене Cameron Indoor Stadium университета Дьюк в Северной Каролине.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
