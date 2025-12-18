Финал Кубка НБА-2026 может пройти на арене Дьюка в Северной Каролине

НБА ищет площадку для финала Кубка следующего сезона.

НБА не удовлетворена проведением финальных матчей Кубка в Лас-Вегасе и намерена опробовать иные возможности, начиная со следующего сезона.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что одним из основных вариантов является проведение решающего матча на арене Cameron Indoor Stadium университета Дьюк в Северной Каролине.