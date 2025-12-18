Туомас Иисало об игре «Мемфиса»: «В начале роли были нестабильными, понадобилось время, но работа привела к естественному прогрессу»

Туомас Иисало прокомментировал прогресс «Гриззлис».

«Мемфис » выиграл 7 из 10 последних матчей и справился с «Миннесотой» в гостях (116:110).

«У нас не хватает плеймейкеров, мы смогли добиться контроля щитов и спровоцировать 17 потерь у противника. Это и было нужно.

Джарен Джексон (28+12) довольно давно нащупал свое место на площадке, должен был набрать ход. Он играет уверенно, мы лучше раскрываем пространство для него, задействуем его в нужных позициях.

Команда добилась естественного прогресса за счет ежедневной работы. В начале сезона были сложности, но мы всерьез разобрались в ошибках и начали работать над ними. Роли были нестабильными, нужно время для привыкания, но парни отлично справляются.

Седрик Кауард учится сразу в гуще событий. Приятно сидеть в зоне комфорта, но там ничего не растет. Мы не делаем скидки на первый год в лиге и ждем от него влияния на результат. Это неизбежно с учетом травм и перекройки ротации.

От всех игроков требуется исполнять любую роль в каждом конкретном матче. У них есть вся тактическая информация, защитные и атакующие схемы. Все для победы. Мы раскрываемся в соревновательном плане, и команда уверена в своей способности побеждать с любыми доступными игроками», – заключил главный тренер Туомас Иисало .