Фото
0

Элайджа Брайант стал MVP 16-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 16-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 16-матчей Евролиги стал защитник «Хапоэля» Элайджа Брайант. Команда из Тель-Авива обыграла «Црвену Звезду» со счетом 84:78.

На счету Брайанта 28 очков, 9 подборов, 5 передач и 1 блок-шот. Защитник реализовал 2 из 4 двухочковых, 6 из 11 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков.

«Хапоэль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с показателем 12-4.

Баскетболист добился этого звания второй раз в нынешнем сезоне (10-й тур) и третий раз в карьере.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoЕвролига
Элайджа Брайант
logoХапоэль Тель-Авив
