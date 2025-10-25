  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
0

Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

УГМК сыграет с «Спартой энд К», «Динамо Курск» примет «Самару».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Новосибирск – Ника

25 октября. 10.00

Динамо Москва – МБА

25 октября. 14.00

Нефтяник – Енисей

25 октября. 14.00

УГМК – Спарта энд К

25 октября. 15.00

Динамо Курск – Самара

25 октября. 17.00

Положение команд: УГМК – 5-0, МБА – 5-0, Динамо Курск – 5-0, Надежда – 4-2, Спарта энд К – 3-2, Ника – 3-2, Энергия 1-3, Енисей – 1-3, Динамо Новосибирск – 1-4, Динамо Москва – 1-4, Нефтяник – 0-4, Самара – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
logoДинамо Москва жен
результаты
Ника жен
Самара жен
logoДинамо Курск жен
logoСпарта энд К жен
logoДинамо Новосибирск жен
Енисей жен
logoУГМК жен
МБА жен
Нефтяник жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
