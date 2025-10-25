Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
УГМК сыграет с «Спартой энд К», «Динамо Курск» примет «Самару».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Ника
25 октября. 10.00
Динамо Москва – МБА
25 октября. 14.00
Нефтяник – Енисей
25 октября. 14.00
УГМК – Спарта энд К
25 октября. 15.00
Динамо Курск – Самара
25 октября. 17.00
Положение команд: УГМК – 5-0, МБА – 5-0, Динамо Курск – 5-0, Надежда – 4-2, Спарта энд К – 3-2, Ника – 3-2, Энергия 1-3, Енисей – 1-3, Динамо Новосибирск – 1-4, Динамо Москва – 1-4, Нефтяник – 0-4, Самара – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
